Inter, le prime due amichevoli in diretta su Sportitalia (Di venerdì 1 luglio 2022) Sportitalia ha acquisito in esclusiva le prime uscite ufficiali dell’Inter 2022-2023. Protagonista assoluta del mercato italiano. La nuova Inter di Simone Inzaghi farà il suo esordio davanti alle telecamere di Sportitalia martedì 12 luglio alle 18.30 a Lugano, contro la compagine locale, nel primo test ormai diventato un classico per l’Inter. Grande attesa per i Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 1 luglio 2022)ha acquisito in esclusiva leuscite ufficiali dell’2022-2023. Protagonista assoluta del mercato italiano. La nuovadi Simone Inzaghi farà il suo esordio davanti alle telecamere dimartedì 12 luglio alle 18.30 a Lugano, contro la compagine locale, nel primo test ormai diventato un classico per l’. Grande attesa per i Calcio e Finanza.

Pubblicità

Inter : Ecco gli orari delle prime cinque partite ? ?? - Inter : Le prime parole in nerazzurro di Asllani ??? L'intervista completa ?? - FcInterNewsit : Onana, alle 16 l'ufficializzazione da parte dell'Inter e le prime parole da nerazzurro - MattiaGallo17 : RT @CalcioFinanza: Inter, le prime due amichevoli estive in diretta su Sportitalia - CalcioFinanza : Inter, le prime due amichevoli estive in diretta su Sportitalia -

Calciomercato Inter News/ Ufficiale sia Mkhitaryan che Onana, depositati i contratti Calciomercato Inter news, ufficiale Mkhitaryan da svincolato L' Inter si sta attivando parecchio in queste prime battute del calciomercato estivo. Preso Asllani, i dirigenti stanno lavorando anche su alcune cessioni come quella di Andrea Pinamonti, seguito con ... Ribaltone in panchina UFFICIALE, lascia subito: chance persa per l'Inter ... scontento per la piega che stanno prendendo gli eventi in queste prime battute di calciomercato, ... ed in tal senso vanno ricordati gli accostamenti ai vari Correa, Vidal e Sanchez dall'Inter, ma ... Sky Sport Calciomercatonews, ufficiale Mkhitaryan da svincolato L'si sta attivando parecchio in questebattute del calciomercato estivo. Preso Asllani, i dirigenti stanno lavorando anche su alcune cessioni come quella di Andrea Pinamonti, seguito con ...... scontento per la piega che stanno prendendo gli eventi in questebattute di calciomercato, ... ed in tal senso vanno ricordati gli accostamenti ai vari Correa, Vidal e Sanchez dall', ma ... Calendario Serie A 2022 2023, anticipi e posticipi fino alla 5^ giornata