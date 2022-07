Inter, insidia dalle big per Bremer e Milenkovic: le ultime (Di venerdì 1 luglio 2022) L’Inter ha in testa due colpi per il dopo Skriniar: Bremer e Milenkovic sono in cima alla lista di Marotta, ma attenzione a Juve e Napoli L’Inter ha in testa due colpi per il dopo Skriniar: Bremer e Milenkovic sono in cima alla lista di Marotta, ma attenzione alla concorrenza delle big italiane. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il difensore granata sarebbe nel mirino dei bianconeri in caso di cessione di De Ligt. Il centrale Viola è finito nella lista di Giuntoli per il Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) L’ha in testa due colpi per il dopo Skriniar:sono in cima alla lista di Marotta, ma attenzione a Juve e Napoli L’ha in testa due colpi per il dopo Skriniar:sono in cima alla lista di Marotta, ma attenzione alla concorrenza delle big italiane. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il difensore granata sarebbe nel mirino dei bianconeri in caso di cessione di De Ligt. Il centrale Viola è finito nella lista di Giuntoli per il Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

