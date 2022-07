Inter | il legale di Lukaku | “Decisivo il cambio di proprietà del Chelsea | Pastorello non coinvolto perché…”

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 luglio 2022) Ildi Romelu, Sebastian Ledure, ha rilasciato una lungavista al quotidiano belga La Libre, parlando soprattutto del passaggio all’dell’attaccante. “Quest’operazione si è potuto fare esclusivamente grazie al passaggio didel. In precedenza i rapporti tra le società erano molto tesi. Paradossalmente senza la guerra in Ucraina forse non sarebbe accaduto nulla – ha spiegato l’uomo, che poi ha parlato del ruolo di Federico– Romelu ha preferito che il suo agente non fosse. Ormai sta diventando una moda tra i top plaer, come Mbappé, Griezmann o De Bruyne. Sul futuro con l’agente, Romelu non ha ancora deciso, ma ha voluto evitare qualsiasi conflitto diessi“. “Su ...