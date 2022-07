Intanto la Russia si mangia la Bielorussia (Di venerdì 1 luglio 2022) Putin è sibillino: "La pressione politica dell'Occidente sta accelerando l'integrazione". Sono lontani i tempi dell'autonomia di Lukashenko, padre padrone di Minsk. Ora è l'alleato più fedele, praticamente vassallo di Mosca, in piena continuità militare e commerciale Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 luglio 2022) Putin è sibillino: "La pressione politica dell'Occidente sta accelerando l'integrazione". Sono lontani i tempi dell'autonomia di Lukashenko, padre padrone di Minsk. Ora è l'alleato più fedele, praticamente vassallo di Mosca, in piena continuità militare e commerciale

Pubblicità

LPincia : RT @RedaFree_it: ??La #guerra in #Ucraina continua a uccidere tantissimi civili: bombe contro un condominio a #Odessa e panico fra le perso… - yppi2011 : RT @waltergianno: ?? #Odessa. Il numero dei morti del palazzo colpito dal missile russo è salito a 19. Il #Cremlino, come al solito, dice ch… - berttrauttman : #Guerra Piaccia o meno siamo in guerra con la Russia ???? Ma ce l'hanno chiesto se volevano questa guerra? Intanto p… - RedaFree_it : ??La #guerra in #Ucraina continua a uccidere tantissimi civili: bombe contro un condominio a #Odessa e panico fra l… - brunasaracco : Intanto lo zar in Russia continua a definire il suo massacro #operazionespeciale e punire chi osa definirla guerra.… -