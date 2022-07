Insulta su Facebook poliziotto morto suicida, il Mosap lo porta in tribunale. Conestà: «Noi parte civile per offese al corpo di Polizia» (Di venerdì 1 luglio 2022) «Il Mosap dopo la nota vicenda del tentato omicidio del collega Sannino dinanzi al tribunale di Roma, ha “esportato” la tutela morale degli appartenenti al corpo della Polizia di Stato anche fuori dalle mura capitoline. Il tribunale penale di Ascoli Piceno in composizione monocratica – nella persona della dott.ssa Barbara Bondiciutti – all’esito dell’udienza celebratasi ieri mattina, ha riconosciuto al nostro movimento lo status di danneggiato dal reato nel processo a carico di un soggetto imputato per diffamazione, per aver offeso la reputazione degli appartenenti al corpo della Polizia di Stato rappresentati dal Movimento Sindacale autonomo di Polizia, pubblicando su Facebook con il ... Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 1 luglio 2022) «Ildopo la nota vicenda del tentato omicidio del collega Sannino dinanzi aldi Roma, ha “esto” la tutela morale degli apnenti aldelladi Stato anche fuori dalle mura capitoline. Ilpenale di Ascoli Piceno in composizione monocratica – nella persona della dott.ssa Barbara Bondiciutti – all’esito dell’udienza celebratasi ieri mattina, ha riconosciuto al nostro movimento lo status di danneggiato dal reato nel processo a carico di un soggetto imputato per diffamazione, per aver offeso la reputazione degli apnenti aldelladi Stato rappresentati dal Movimento Sindacale autonomo di, pubblicando sucon il ...

