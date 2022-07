Innamorati a Ibiza | l’ultimo scatto di Correa con Chiara Casiraghi

Pubblicità

Corriere dello Sport

Non mancano gli scatti di coppia: Lionel e Antonela si fanno ritrarre abbracciati,e ... In occasione di una cena in compagnia nell'esclusivo ristorante giapponese Izakaya di, Antonela ...... Sfera Ebbasta e Angelina si sono conosciuti nel 2019 a, dove viveva da tempo la modella. Per ... Qualche tempo più tardi hanno deciso di uscire allo scoperto, mostrandosi felici esotto ... Verratti, arrestati i presunti autori della rapina a Ibiza