Inflazione alle stelle | mai così alta dal 1986 Rincari dei biglietti aerei fino al 90%

(Di venerdì 1 luglio 2022) Continua a volare l'nell'Eurozona e si rafforzanole aspettative di un rapido aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea da luglio in poi. Anche in Italia i prezzi al consumo, su base annua, volano ai massimi da 36 anni. L'pesa sulla vita delle famiglie. Il caro-prezzi si abbatte anche sulle vacanze estive. Per esempio sui servizi, in particolare i trasporti con i prezzi deisalita a +90,4% a giugno. Secondo l'aggiornamento dell'Istat infatti i trasporti sono passati da +6% a +7,2%, con un +2% rispetto a maggio. L'accelerazione è dovuta soprattutto ai prezzi del trasporto aereo passeggeri, che passano da +74,3% a +90,4% (+23,8% congiunturale). L'accelerazione della crescita dei prezzi dei beni - spiega l'Istat - è ...