Inflazione all' 8% | mai così alta da 36 anni Spirale incontenibile dall' energia al carrello della spesa

- A maggio era al 6,8%. L'impennata dei prezzi, aggravata dal conflitto russo - ucraino, è trascinata dai beni energetici e si propaga anche a quelli alimentari. I dati, diffusi dall'Istat, sono in ...cancellazione dei voli, ritardi e caos sono'ordine del giorno in vari scali francesi a causa di una protesta sindacale sullo sfondo dell'galoppante e della ripresa del settore dopo due ...A maggio era al 6,8%. L'impennata dei prezzi, aggravata dal conflitto russo-ucraino, è trascinata dai beni energetici e si propaga anche a quelli alimentari. I dati, diffusi dall'Istat, sono in linea ..."Nel 2021 la ripresa economica è stata più marcata nelle aree maggiormente colpite dalla crisi del 2020. A fronte di una media nazionale del +6,6%, il Prodotto interno lordo è cresciuto in volume del ...