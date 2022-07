Inaugurata la nuova sede della Uil Pensionati Campania al Centro Direzionale a Napoli

(Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Nuovi spazi per rinnovare l’impegno di sempre. La Uiloggi, aldi(Isola E1 – 1 Piano interno 6), ha inaugurato laUilp, abbellita da un ciclo pittorico dell’artista Daniela D’Oria sul legame tra passato, presente e futuro. Le opere raccontano come le diverse generazioni siano legate da un filo rosso che parte dal passato per poi dipanarsi nel presente e proiettarsi verso un futuro che si regge su solide fondamenta. All’inaugurazione sono intervenuti il segretario generale UilpBiagio Ciccone, confermato nell’incarico lo scorso maggio durante il congresso che si è tenuto a Ravello e il segretario generale nazionale Uilp Carmelo ...

Pubblicità

petrazzuolo : RT @napolimagazine: A NAPOLI - Centro Direzionale, inaugurata la nuova sede della Uil Pensionati Campania - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: A NAPOLI - Centro Direzionale, inaugurata la nuova sede della Uil Pensionati Campania - susydigennaro : RT @napolimagazine: A NAPOLI - Centro Direzionale, inaugurata la nuova sede della Uil Pensionati Campania - apetrazzuolo : A NAPOLI - Centro Direzionale, inaugurata la nuova sede della Uil Pensionati Campania - napolimagazine : A NAPOLI - Centro Direzionale, inaugurata la nuova sede della Uil Pensionati Campania -

CasertaNews

...docente al Liceo di Fermo e le sue opere potranno essere apprezzate e riscoperte sotto la... La mostra verràdomani 2 luglio alle 18,30, e rimarrà aperta fino a domenica 31 luglio, ...L'omaggio al cantautore modenese è protagonista dellamostra ospitata in Assemblea ... terzo classificato nel 2020 al "World Humor", saràmartedì 5 luglio alle 11 e sarà visitabile ... Inaugurata la nuova strada che collega via Borsellino a via Laviano E’ stato poi presentato il nuovo socio, Samuele Bertuccio, amministratore delegato del gruppo Editoriale La Voce, al quale è stata appuntata sulla giacca la spilla di socio, spillatura fatta dal socio ...Mariani: "I progetti che mirano all'inclusione sociale e lavorativa, già realizzati ed in corso di realizzazione, grazie anche ai fondi ottenuti con il Pnrr, garantiranno alti livelli di prestazione a ...