In Qatar fuorigioco semiautomatico | Collina ' ma decide l' arbitro'

I Mondiali in Qatar terranno a battesimo il fuorigioco semi - automatico, l'ultima tecnologia anti - polemica, che però Pierluigi Collina, presidente del comitato arbitrale FIFA, non vuole che sia ...

