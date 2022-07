In Ecuador è stato fatto un accordo tra il governo e i manifestanti indigeni, dopo quasi 20 giorni di proteste (Di venerdì 1 luglio 2022) Giovedì, in Ecuador, è stato fatto un accordo tra i rappresentanti del governo e i manifestanti indigeni che da quasi 20 giorni protestavano contro il presidente conservatore Guillermo Lasso. L’accordo prevede che alcune richieste dei manifestanti vengano soddisfatte in cambio Leggi su ilpost (Di venerdì 1 luglio 2022) Giovedì, in, èuntra i rappresentanti dele iche da20protestavano contro il presidente conservatore Guillermo Lasso. L’prevede che alcune richieste deivengano soddisfatte in cambio

