IMPACT WRESTLING: Tessa Blanchard riparte dal basso (Di venerdì 1 luglio 2022) Tessa Blanchard è stata la prima donna a detenere l'IMPACT World Championship, vittoria avvenuta nel 2020 ai danni di Sami Callihan. Da quel momento sono esplose varie polemiche intorno al nome della lottatrice, si parlava addirittura di storie di abusi nel backstage, insomma, una grande wrestler con il suo carattere ed i suoi problemi. Circuito indipendente Dopo l'addio alla IMPACT WRESTLING, Tessa ha iniziato a lottare stabilmente per la Women Of WRESTLING, dove tuttavia ci furono altri problemi disciplinari, quindi anche in quel caso venne licenziata dalla federazione. Successivamente ha lottato per la Warrior WRESTLING, avendo come ultimo incontro nel Settembre 2020 un match titolato, poi perso, contro Kylie Rae per il titolo femminile,

