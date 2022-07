Imagine Dragons, il nuovo album "Mercury Acts 1 & 2" racconta la perdita, il dolore e la vita (Di venerdì 1 luglio 2022) La band statunitense guidata da Dan Reynolds pubblica un doppio disco dopo che il Mercury World Tour 2022 è passato per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 1 luglio 2022) La band statunitense guidata da Dan Reynolds pubblica un doppio disco dopo che ilWorld Tour 2022 è passato per ...

Pubblicità

Mile_breathe : Oggi è uscita sia la prima canzone di Jack in the box di Hoseok che il nuovo album degli Imagine Dragons... Ora corro a sentire l'album?? - intevstellax : non ho parole per spiegare il capolavoro che è quest’album, e non ho nemmeno le conoscenze per farlo. Non continuat… - Zazzawa3 : RT @tinyherm: Imagine Dragons said se non vi spezziamo il cuore coi testi non siamo contenti - Zazzawa3 : RT @lnclt_dulac: raga io scioccata dalla seconda parte di mercury degli imagine dragons non c'è una UNA canzone mediocre o skippabile https… - Zazzawa3 : RT @Mae_20_: Mi sbilancio? Mi sbilancio: #MercuryAct2 miglior disco degli Imagine Dragons… SÍ L’HO DETTO E PER ME NIGHT VISION È SEMPRE RIM… -