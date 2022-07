Ilaria Capua e il gatto che ha trasmesso la Covid-19 a una veterinaria: «Vi spiego perché non c’è da preoccuparsi» (Di venerdì 1 luglio 2022) Un gruppo di scienziati thailandesi ha pubblicato su Emerging Infectious Diseases (portale del Cdc, Centro di controllo e prevenzione) uno studio che dimostra il passaggio di Sars-CoV-2 da un gatto a una persona, ovvero la sua veterinaria. Secondo il professor Roberto Burioni si tratta di una novità molto importante perché «se l’osservazione viene confermata possiamo definitivamente dimenticarci di eradicare questo virus con l’immunità di gregge, anche con nuovi potentissimi vaccini. Con serbatoi animali non è possibile anche solo ipotizzarlo». In un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera la scienziata Ilaria Capua spiega che non si tratta di uno spillover, ovvero del passaggio di un virus da una specie a un’altra. I rischi invece nascono quando un virus diventa endemico in altre specie ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 luglio 2022) Un gruppo di scienziati thailandesi ha pubblicato su Emerging Infectious Diseases (portale del Cdc, Centro di controllo e prevenzione) uno studio che dimostra il passaggio di Sars-CoV-2 da una una persona, ovvero la sua. Secondo il professor Roberto Burioni si tratta di una novità molto importante«se l’osservazione viene confermata possiamo definitivamente dimenticarci di eradicare questo virus con l’immunità di gregge, anche con nuovi potentissimi vaccini. Con serbatoi animali non è possibile anche solo ipotizzarlo». In un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera la scienziataspiega che non si tratta di uno spillover, ovvero del passaggio di un virus da una specie a un’altra. I rischi invece nascono quando un virus diventa endemico in altre specie ...

