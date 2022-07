Il Vaticano vende il palazzo di Londra oggetto dell’affare sotto processo al fondo Bain Capital: incassati 186 milioni di sterline (Di venerdì 1 luglio 2022) Mentre in Vaticano vanno avanti ormai da quasi un anno le udienze del processo, con dieci imputati, nato dall’acquisto del prestigioso immobile da parte della Segreteria di Stato, “nei giorni scorsi l’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica ha ultimato la vendita a Bain Capital del palazzo in 60 Sloane Avenue a Londra, con un incasso complessivo di 186 milioni di sterline“. Dandone notizia, l’Apsa ha spiegato anche che la Segreteria per l’Economia “ha seguito l’intera procedura nelle sue varie fasi. Le perdite riscontrate rispetto a quanto speso per l’acquisto dell’immobile sono state conferite dalla riserva della Segreteria di Stato – ha aggiunto -, senza che in nessun modo in questa circostanza sia toccato l’Obolo di San Pietro, e con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Mentre invanno avanti ormai da quasi un anno le udienze del, con dieci imputati, nato dall’acquisto del prestigioso immobile da parte della Segreteria di Stato, “nei giorni scorsi l’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica ha ultimato la vendita adelin 60 Sloane Avenue a, con un incasso complessivo di 186di“. Dandone notizia, l’Apsa ha spiegato anche che la Segreteria per l’Economia “ha seguito l’intera procedura nelle sue varie fasi. Le perdite riscontrate rispetto a quanto speso per l’acquisto dell’immobile sono state conferite dalla riserva della Segreteria di Stato – ha aggiunto -, senza che in nessun modo in questa circostanza sia toccato l’Obolo di San Pietro, e con ...

