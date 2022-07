Il Vaticano ha venduto il palazzo di Sloane Avenue a Londra (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Il Vaticano si libera del palazzo acquistato anni fa a Sloane Avenue, nel cuore di Londra, la cui vicenda è al centro di una vicenda sfociata nel processo, in corso, che vede sul banco degli imputati anche il cardinal Angelo Maria Becciu. "Nei giorni scorsi l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica ha ultimato la vendita a Bain Capital del palazzo in 60 Sloane Avenue a Londra, con un incasso complessivo di 186 milioni di sterline", fa sapere la sala stampa vaticana. "La Segreteria per l'Economia ha seguito l'intera procedura nelle sue varie fasi". "Le perdite riscontrate rispetto a quanto speso per l'acquisto dell'immobile sono state conferite alla riserva della Segreteria di Stato, senza che in nessun modo in ... Leggi su agi (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Ilsi libera delacquistato anni fa a, nel cuore di, la cui vicenda è al centro di una vicenda sfociata nel processo, in corso, che vede sul banco degli imputati anche il cardinal Angelo Maria Becciu. "Nei giorni scorsi l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica ha ultimato la vendita a Bain Capital delin 60, con un incasso complessivo di 186 milioni di sterline", fa sapere la sala stampa vaticana. "La Segreteria per l'Economia ha seguito l'intera procedura nelle sue varie fasi". "Le perdite riscontrate rispetto a quanto speso per l'acquisto dell'immobile sono state conferite alla riserva della Segreteria di Stato, senza che in nessun modo in ...

