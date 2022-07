Il vaccino Covid sui bambini protegge molto meno delle aspettative. Ecco i risultati di uno studio (Di venerdì 1 luglio 2022) Arrivano i primi risultati sull’efficacia del vaccino anti-Covid sui bambini. Nella fascia dai 5 agli 11 anni l’efficacia del vaccino è risultata più bassa rispetto a quella riscontrata negli studi autorizzativi, con una protezione del 29% contro l’infezione e del 41% contro la malattia grave. Per i non vaccinati l’incidenza delle forme severe della malattia è risultata doppia rispetto a chi aveva fatto le due dosi. Questi i risultati di uno studio dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute, pubblicato dalla rivista Lancet. I ricercatori hanno esaminato i dati di oltre un milione di bambini vaccinati con due dosi, 134mila con una dose e 1,8 milioni di non vaccinati. Covid e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 luglio 2022) Arrivano i primisull’efficacia delanti-sui. Nella fascia dai 5 agli 11 anni l’efficacia delè risultata più bassa rispetto a quella riscontrata negli studi autorizzativi, con una protezione del 29% contro l’infezione e del 41% contro la malattia grave. Per i non vaccinati l’incidenzaforme severe della malattia è risultata doppia rispetto a chi aveva fatto le due dosi. Questi idi unodell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute, pubblicato dalla rivista Lancet. I ricercatori hanno esaminato i dati di oltre un milione divaccinati con due dosi, 134mila con una dose e 1,8 milioni di non vaccinati.e ...

