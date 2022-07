Il Torino saluta Belotti: il toccante messaggio del club granata (Di venerdì 1 luglio 2022) Un fulmine a ciel sereno, di quelli che annunciano i più biblici dei temporali: Andrea Belotti e il Torino si separano. Dalla prossima stagione quindi, il Gallo, sarà libero di trovarsi un’altra sistemazione. L’attaccante di origini bergamasche, arrivato al Torino nel lontano 2015, è stato un vero e proprio punto fermo della società granata, diventandone anche capitano nel 2017. Le sue prestazioni in campo poi, hanno parlato per lui: 113 gol in 251 partite, 7 lunghe stagioni che Belotti ha condito andando in doppia cifra in 6 di quest’ultime. Andrea Belotti Torino Il Torino, attraverso un comunicato ufficiale, lo ha salutato così: “Caro Andrea, prendiamo atto della tua decisione di intraprendere una nuova esperienza, da ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 1 luglio 2022) Un fulmine a ciel sereno, di quelli che annunciano i più biblici dei temporali: Andreae ilsi separano. Dalla prossima stagione quindi, il Gallo, sarà libero di trovarsi un’altra sistemazione. L’attaccante di origini bergamasche, arrivato alnel lontano 2015, è stato un vero e proprio punto fermo della società, diventandone anche capitano nel 2017. Le sue prestazioni in campo poi, hanno parlato per lui: 113 gol in 251 partite, 7 lunghe stagioni cheha condito andando in doppia cifra in 6 di quest’ultime. AndreaIl, attraverso un comunicato ufficiale, lo hato così: “Caro Andrea, prendiamo atto della tua decisione di intraprendere una nuova esperienza, da ...

