Il Tevere soffre: "Roma arida come la Tunisia" Il 2022 "passera' alla storia come uno degli anni piu' difficili per carenza idrica e siccita'". A lanciare l'allarme, con una conferenza stampa sulla riva prosciugata del fiume Tevere, a due passi da Castel Sant'Angelo e il Vaticano, sono i Radicali Italiani. "A Roma, fino a oggi, sono caduti 140 mm di pioggia su una media di 430 mm: sono cifre da paesi come Algeria e Tunisia". "Il governo è al lavoro per fronteggiare la siccità. Siamo con la crisi idrica più grave degli ultimi 70 anni, la crisi idrica ha due fattori un deficit di pioggia degli ultimi anni, il cambiamento climatico".