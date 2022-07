Il sogno delle pensioni anticipate si allontana e non è per tutti: ecco cosa bolle in pentola (Di venerdì 1 luglio 2022) Il dibattito sulle pensioni è sempre aperto. Come riporta il Giornale, si parla della cancellazione della riforma Fornero, con l’obiettivo di rendere maggiormente flessibile l’accesso alla pensione. Ma la situazione è tutt’altro che semplice. «Quel che molti non sanno, come confermato in un’intervista a Money.it dalla stessa Elsa Fornero, – scrive il quotidiano – è che la riforma approvata nel lontano 2011 prevede una flessibilità in uscita, ma solo quando sarà terminato il periodo di transizione tra sistema retributivo e contributivo». pensioni, ecco che cosa potrebbe succedere Le stime sono poco rassicuranti. «Quando tutte le pensioni saranno calcolate con il sistema contributivo, infatti, intorno ai primi anni del 2030 secondo le stime, allora sì che si potrà andare prima in pensione, anche a 63 ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 luglio 2022) Il dibattito sulleè sempre aperto. Come riporta il Giornale, si parla della cancellazione della riforma Fornero, con l’obiettivo di rendere maggiormente flessibile l’accesso alla pensione. Ma la situazione è tutt’altro che semplice. «Quel che molti non sanno, come confermato in un’intervista a Money.it dalla stessa Elsa Fornero, – scrive il quotidiano – è che la riforma approvata nel lontano 2011 prevede una flessibilità in uscita, ma solo quando sarà terminato il periodo di transizione tra sistema retributivo e contributivo».chepotrebbe succedere Le stime sono poco rassicuranti. «Quando tutte lesaranno calcolate con il sistema contributivo, infatti, intorno ai primi anni del 2030 secondo le stime, allora sì che si potrà andare prima in pensione, anche a 63 ...

