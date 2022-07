Il sindaco di San Paolo Belsito aderisce a Forza Italia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 1 luglio 2022) Raffaele Baronedi San, comune dell'area metropolitana di Napoli, ha aderito a. Barone è stato eletto nel 2020 con la lista civica Uniti per il Bel Sito "Ho scelto questo partito – ha dichiarato il primo cittadino – dopo una lunga riflessione su quale partito rappresentasse davvero il centro e i moderati, che in questo paese sono la maggioranza. Ho avuto la possibilità di confrontarmi con la senatrice Ronzulli in occasione della sua venuta a Napoli e con Antonio Tajani a Bruxelles e mi sono ritrovato completamente nelle loro idee e nei loro progetti. Sono grato a Michela Rostan, parlamentare diper avermi accompagnato in questo percorso che sarà portatore di risultati elettorali importanti".