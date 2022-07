Il ritorno di Mandragora sblocca una trattativa | ”Te ne andrai in Serie B”

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 1 luglio 2022) Ci sono molti giocatori che sono tornati alla Juve in estate, ma Rolandonon farà parte della futura cerchia di uomini bianconeri. Sono davvero tantissimi giocatori che sono rientrati all’interno della Juventus in questa sessione estiva, in particolar modo coloro che hanno saputo dimostrare a tutti gli effetti di essere degli elementi estremamente validi, con Rolandoche però non è stato confermato dal Torino e per questo motivo sta cercando così una nuova sistemazione per il futuro, con la Juventus che vorrebbe cederlo a titolo definitivo per poter arrivare a un nuovo grande giocatore con il suo trasferimento che sembra ormai sicuro. LaPresseSe c’è un giocatore che sicuramente non è stato in grado di migliorare sempre di più le proprie prestazioni è stato il centrocampista Rolando, uno di quelli che ...