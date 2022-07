Il ritorno di Cameron Diaz: otto anni dopo l’ultima volta (Di venerdì 1 luglio 2022) Cameron Diaz torna sulle scena con Jamie Foxx Torna a recitare anche Cameron Diaz. L’attrice che otto anni fa aveva deciso di ritirarsi dalle scene ha preso la decisione di tornare. La star di Charlis’ Angels voleva, come ha dichiarato recente anche la collega Sandra Bullock, dedicarsi solo alla famiglia e alla piccola Raddix, nata da una madre surrogata. La Diaz tornerà sul set in una nuova pellicola con il collega Jamie Foxx. “Back In Action” per la regia di di Seth Gordon di “Horrible Bosses”. A fare l’annuncio lo stesso Jamie Foxx che ha condiviso un audio di una conversazione avvenuta con la stella del Football Tom Brady e la stessa Diaz. Leggi anche: Sandra Bullock si confessa: «Sono stanca e esaurita» Brady chiede, ironicamente, come si possa ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 1 luglio 2022)torna sulle scena con Jamie Foxx Torna a recitare anche. L’attrice chefa aveva deciso di ritirarsi dalle scene ha preso la decisione di tornare. La star di Charlis’ Angels voleva, come ha dichiarato recente anche la collega Sandra Bullock, dedicarsi solo alla famiglia e alla piccola Raddix, nata da una madre surrogata. Latornerà sul set in una nuova pellicola con il collega Jamie Foxx. “Back In Action” per la regia di di Seth Gordon di “Horrible Bosses”. A fare l’annuncio lo stesso Jamie Foxx che ha condiviso un audio di una conversazione avvenuta con la stella del Football Tom Brady e la stessa. Leggi anche: Sandra Bullock si confessa: «Sono stanca e esaurita» Brady chiede, ironicamente, come si possa ...

