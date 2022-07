Il primo studente italiano a laurearsi nel metaverso (e anche dal vivo) (Di venerdì 1 luglio 2022) Abbiamo assistito a concerti, partite di Serie A e matrimoni trasmessi sia nel “mondo” reale che in quello virtuale. E oggi, a Torino, è arrivato un nuovo tassello di questa evoluzione virtuale: la prima laurea nel metaverso. Il protagonista di questa vicenda è un giovane toscano che venerdì mattina ha discusso la sua tesi conclusiva del suo percorso accademico nel corso di Comunicazione, Ict e Media. Il 25enne Edoardo Di Pietro, infatti, ha esposto il suo lavoro davanti alla commissione d’esame nelle Aule dell’Ateneo della città della Mole e ha permesso ad amici e parenti lontani di assistere al tutto attraverso una piattaforma che ha trasformato il tutto in avatar. LEGGI anche > Il matrimonio nel metaverso della coppia Boateng-Fradegrada celebrato da Enzo Miccio Il giovane studente originario di Colle Val d’Elsa, ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 1 luglio 2022) Abbiamo assistito a concerti, partite di Serie A e matrimoni trasmessi sia nel “mondo” reale che in quello virtuale. E oggi, a Torino, è arrivato un nuovo tassello di questa evoluzione virtuale: la prima laurea nel. Il protagonista di questa vicenda è un giovane toscano che venerdì mattina ha discusso la sua tesi conclusiva del suo percorso accademico nel corso di Comunicazione, Ict e Media. Il 25enne Edoardo Di Pietro, infatti, ha esposto il suo lavoro davanti alla commissione d’esame nelle Aule dell’Ateneo della città della Mole e ha permesso ad amici e parenti lontani di assistere al tutto attraverso una piattaforma che ha trasformato il tutto in avatar. LEGGI> Il matrimonio neldella coppia Boateng-Fradegrada celebrato da Enzo Miccio Il giovaneoriginario di Colle Val d’Elsa, ...

