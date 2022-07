Il primo caso di contagio Covid da gatto a persona: perché dobbiamo proteggere anche l’amico felino (Di venerdì 1 luglio 2022) Nelle ultime ore è stato divulgato il primo caso di trasmissione del virus SarsCoV2 da un gatto a un essere umano. Ne ha parlato la rivista scientifica Nature, che riporta lo studio di un team di ricercatori thailandese apparso su Emerging Infectious Diseases, segnalando attraverso “solide evidenze” il passaggio del virus Sars-Cov-2 da un gatto a una persona. Leggi anche › Avere un gatto fa bene al cuore e rende più felici: tutti i consigli per conquistarlo › Cani e gatti in tempo di Covid: come proteggerli ... Leggi su iodonna (Di venerdì 1 luglio 2022) Nelle ultime ore è stato divulgato ildi trasmissione del virus SarsCoV2 da una un essere umano. Ne ha parlato la rivista scientifica Nature, che riporta lo studio di un team di ricercatori thailandese apparso su Emerging Infectious Diseases, segnalando attraverso “solide evidenze” il passaggio del virus Sars-Cov-2 da una una. Leggi› Avere unfa bene al cuore e rende più felici: tutti i consigli per conquistarlo › Cani e gatti in tempo di: come proteggerli ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : COVID | Documentato il primo caso di trasmissione del virus SarsCoV2 da un gatto a un essere umano: è successo nel… - Amos8125 : Il secondo caso è ovviamente meglio. C'è una dimensione politica comunque in cui il titolare del potere deve avere… - infoitsalute : Covid, primo caso di trasmissione del virus da gatto a uomo - himeralive : Il fatto è accaduto in Thailandia: si tratta del primo caso di trasmissione del virus da un gatto a un essere umano… - eitzvgabs : @sup_ery NON MI AVRAI MAI! hai avuto la fortuna di vedere un mio video x caso, ma è stato il primo e l’ultimo… -