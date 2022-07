Il Preziosissimo Sangue di Gesù: fonte di salute dell’anima e guarigione del cuore (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Preziosissimo Sangue di Gesù è tesoro di vita, salvezza remissione di tutte le nostre colpe. Gesù, infatti, è venuto a dare tutto sé stesso per noi, donandosi fino all’ultima goccia di Sangue. Il suo Sangue, fu sparso dalle sue piaghe e dallo squarcio del Costato. Recita infatti Isaia, cap. 53 al versetto 5: “Per L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 1 luglio 2022) Ildiè tesoro di vita, salvezza remissione di tutte le nostre colpe., infatti, è venuto a dare tutto sé stesso per noi, donandosi fino all’ultima goccia di. Il suo, fu sparso dalle sue piaghe e dallo squarcio del Costato. Recita infatti Isaia, cap. 53 al versetto 5: “Per L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

SeEarn : RT @AntonioCarrabi1: Oggi Festa del Preziosissimo Sangue di Gesù e Primo Venerdì del Mese ???? “Beati qui lavant stolas suas in sanguine Agn… - LOasiDiEngaddi : #1Luglio : #FESTA DEL #PREZIOSISSIMOSANGUE Origine, meditazioni e preghiere - Ade9515 : RT @AntonioCarrabi1: Coroncina al Preziosissimo Sangue ??Raccomandatissima ogni giorno dell’anno, e in particolare per il mese di Luglio ????… - MorriSabrina : RT @AntonioCarrabi1: Coroncina al Preziosissimo Sangue ??Raccomandatissima ogni giorno dell’anno, e in particolare per il mese di Luglio ????… - PAOLAMALACRIDA : RT @AntonioCarrabi1: Oggi Festa del Preziosissimo Sangue di Gesù e Primo Venerdì del Mese ???? “Beati qui lavant stolas suas in sanguine Agn… -

Preziosissimo Sangue di Gesù I fedeli di ogni tempo e in particolare i santi hanno manifestato sempre una grande pietà verso il Preziosissimo Sangue di Gesù, che la Chiesa celebra l'1 luglio nella forma straordinaria del Rito Romano, con il grado liturgico di ... Santo del giorno: Preziosissimo Sangue di Gesù I fedeli di ogni tempo e in particolare i santi hanno manifestato sempre una grande pietà verso il Preziosissimo Sangue di Gesù, che la Chiesa celebra l'1 luglio nella forma straordinaria del Rito Romano, con il grado liturgico di solennità. Come diceva san Tommaso d'Aquino: 'Il Sangue di Cristo è ... Vivicentro Diocesi: monache agostiniane di Urbino, al via il percorso di preghiera #LuglioPerLaVita #LuglioPerLaVita. Ha questo nome l'iniziativa lanciata dalle monache agostiniane di Urbino. Si tratta di un percorso di preghiera che si snoda lungo i venerdì di luglio, mese dedicato al Preziosissimo ... Diocesi: Mantova, domani al via le serate estive al Museo di Sant’Andrea Lo scorso 12 giugno nella basilica di Sant'Andrea della diocesi di Mantova si è celebrato il 550° anniversario della posa della prima pietra del capolavoro di Leon Battista Alberti. L'edificio sostitu ... I fedeli di ogni tempo e in particolare i santi hanno manifestato sempre una grande pietà verso ildi Gesù, che la Chiesa celebra l'1 luglio nella forma straordinaria del Rito Romano, con il grado liturgico di ...I fedeli di ogni tempo e in particolare i santi hanno manifestato sempre una grande pietà verso ildi Gesù, che la Chiesa celebra l'1 luglio nella forma straordinaria del Rito Romano, con il grado liturgico di solennità. Come diceva san Tommaso d'Aquino: 'Ildi Cristo è ... Festa del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo - VIDEO #LuglioPerLaVita. Ha questo nome l'iniziativa lanciata dalle monache agostiniane di Urbino. Si tratta di un percorso di preghiera che si snoda lungo i venerdì di luglio, mese dedicato al Preziosissimo ...Lo scorso 12 giugno nella basilica di Sant'Andrea della diocesi di Mantova si è celebrato il 550° anniversario della posa della prima pietra del capolavoro di Leon Battista Alberti. L'edificio sostitu ...