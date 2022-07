Il ponte tra antico e nuovo nell’Informale materico di Rosella Cerra, per non dimenticare le origini della cultura (Di venerdì 1 luglio 2022) L’arte contemporanea tende spesso a protendersi velocemente verso il futuro, osservando la modernità e cercando di descriverla nelle sue pieghe più destabilizzanti, complicate e a volte alienanti, talmente tanto concentrata sul domani da dimenticare di guardare indietro verso quello ieri più o meno remoto che ha costituito le basi per ciò che l’essere umano è riuscito gradualmente a ottenere, evolvendosi fino a giungere al momento presente. Esistono però artisti che hanno il bisogno di tendere la mano a quel passato arcaico, superato eppure vicino per tematiche e tendenza dell’uomo a una conoscenza che malgrado tutto continua a sfuggirgli, oggi come ieri. La protagonista di oggi crea un suo particolare linguaggio espressivo che si trasforma in ponte tra ciò che gli avi primitivi hanno tracciato e la rielaborazione delle questioni universali che ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 1 luglio 2022) L’arte contemporanea tende spesso a protendersi velocemente verso il futuro, osservando la modernità e cercando di descriverla nelle sue pieghe più destabilizzanti, complicate e a volte alienanti, talmente tanto concentrata sul domani dadi guardare indietro verso quello ieri più o meno remoto che ha costituito le basi per ciò che l’essere umano è riuscito gradualmente a ottenere, evolvendosi fino a giungere al momento presente. Esistono però artisti che hanno il bisogno di tendere la mano a quel passato arcaico, superato eppure vicino per tematiche e tendenza dell’uomo a una conoscenza che malgrado tutto continua a sfuggirgli, oggi come ieri. La protagonista di oggi crea un suo particolare linguaggio espressivo che si trasforma intra ciò che gli avi primitivi hanno tracciato e la rielaborazione delle questioni universali che ...

