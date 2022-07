Il Palermo va al City Group, firmato l'accordo (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Palermo entra ufficialmente nella galassia dei club controllati dal City Football Group. Questa mattina, alle ore 11, in uno studio notarile milanese, Dario Mirri e i dirigenti del fondo che ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) Ilentra ufficialmente nella galassia dei club controllati dalFootball. Questa mattina, alle ore 11, in uno studio notarile milanese, Dario Mirri e i dirigenti del fondo che ...

Pubblicità

DiMarzio : .@Palermofficial: fatta per il passaggio al #CityGroup #SerieB - SkySport : ULTIM'ORA SERIE B #Palermo, oggi il passaggio di proprietà al City Group 13 milioni più bonus per l'80% delle quote #SkySport - GoalItalia : Il @Palermofficial passa al City Football Group: obiettivo Serie A??? [? @RenatoMaisani] - serieB123 : Il Palermo passa per l'80% al City Group dello sceicco Mansour - CORNERNEWS24 : #Calcio - Il Palermo va al City Group, firmato l'accordo Lunedì la presentazione del nuovo assetto societario -