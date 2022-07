Il Palermo passa al City Group | c’è la firma | la cifra della cessione!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 1 luglio 2022) Latanto attesa è arrivata, lo sceicco Mansour, tramite la sua holding che è a capo anche del Manchester, ha acquistato questa mattina l’ottanta percento delle quote del. L’attuale presidente, Dario Mirri, continuerà a rivestire il suo ruolo all’interno del club rosanero, ma, ovviamente, avrà il solo 20 % delle quote societarie.MansourLapagata dalla holding oscilla tra i 13 e i 15 milioni di euro, comprensivi di bonus, basati sui risultati sportivi del. La presentazionenuova società è attesa per lunedì 4 luglio, alle 11:00. Sarà presente Ferran Soriano, amministratore delegato del Manchester