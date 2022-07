Il nuovo acquisto dell’Arsenal Fabio Vieira è stato avvistato con uno stivale protettivo a Londra

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 1 luglio 2022) 2022-07-01 18:20:12 Il web non parla d’altro: Venerdì sera è stata fornita una spiegazione per la stellache è stata costretta a indossare unosul campo di allenamento del club. Il nazionale giovanile portoghese, ovviamente, ha deciso di portare i suoi talenti nella metà rossa del nord diall’inizio di questo mese. In una sorta di fulmine a ciel sereno, i poterisi sono lanciati per concludere un accordo per l’ormai ex fuoriclasse del Porto, che dovrebbe svolgere un ruolo chiave nella rosa di Mikel Arteta dalla prossima stagione in poi. Bem-vindo,— Arsenale (@Arsenale) 21 giugno 2022 A sua volta, venerdì è venuta alla ribalta la notizia che ...