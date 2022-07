Il momento in cui la bandiera dell’Unione europea viene esposta nel Parlamento ucraino | VIDEO (Di venerdì 1 luglio 2022) “Fino a cinque anni fa era inimmaginabile la vostra candidatura. Non ci riposeremo fino alla vittoria. Il cammino europeo e la ricostruzione andranno di pari passo”: mentre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen pronunciava queste parole in VIDEOcollegamento con la Rada, il Parlamento ucraino, una bandiera dell’Unione europea veniva portata in aula e sistemata accanto a quella dell’Ucraina. La cerimonia era accompagnata dal battito trionfale delle mani dei deputati di Kyiv. Moving to tears – the EU flag is been brought to the plenary hall of @ua parliament. To stay. pic.twitter.com/qkZxfwjF7O — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 1, 2022 “Oggi – ha precisato Von der Leyen – la comunità internazionale si sta mobilitando per sostenere i vostri ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) “Fino a cinque anni fa era inimmaginabile la vostra candidatura. Non ci riposeremo fino alla vittoria. Il cammino europeo e la ricostruzione andranno di pari passo”: mentre la presidente della CommissioneUrsula von der Leyen pronunciava queste parole incollegamento con la Rada, il, unaveniva portata in aula e sistemata accanto a quella dell’Ucraina. La cerimonia era accompagnata dal battito trionfale delle mani dei deputati di Kyiv. Moving to tears – the EU flag is been brought to the plenary hall of @ua parliament. To stay. pic.twitter.com/qkZxfwjF7O — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 1, 2022 “Oggi – ha precisato Von der Leyen – la comunità internazionale si sta mobilitando per sostenere i vostri ...

