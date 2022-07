Il Milan punta dritto Ziyech del Chelsea: si studia la formula (Di venerdì 1 luglio 2022) Con l’inizio di luglio, finalmente, in casa Milan, si pensa esclusivamente al calciomercato. Ratificati i rinnovi di Maldini e Massara, ora per i rossoneri è tempo di recuperare il tempo perso nel rafforzamento della rosa per la prossima stagione. Sfumati gli obiettivi Botman e Renato Sanches, la dirigenza ha spostato le proprie attenzioni a Londra, sponda Chelsea. Uno degli obiettivi principali è Hakim Ziyech, fuori dal progetto Tuchel e in uscita dal club londinese. Al Milan il marocchino ex Ajax piace moltissimo e proprio Massara – che lo voleva già ai tempi della Roma – lo ha messo ai primi posti della nuova lista della spesa post rinnovo contrattuale. Dopo i primi sondaggi, i rossoneri hanno iniziato a fare sul serio per il calciatore. Le condizioni per l’acquisto EPA/NEIL HALL Hakim ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 luglio 2022) Con l’inizio di luglio, finalmente, in casa, si pensa esclusivamente al calciomercato. Ratificati i rinnovi di Maldini e Massara, ora per i rossoneri è tempo di recuperare il tempo perso nel rafforzamento della rosa per la prossima stagione. Sfumati gli obiettivi Botman e Renato Sanches, la dirigenza ha spostato le proprie attenzioni a Londra, sponda. Uno degli obiettivi principali è Hakim, fuori dal progetto Tuchel e in uscita dal club londinese. Alil marocchino ex Ajax piace moltissimo e proprio Massara – che lo voleva già ai tempi della Roma – lo ha messo ai primi posti della nuova lista della spesa post rinnovo contrattuale. Dopo i primi sondaggi, i rossoneri hanno iniziato a fare sul serio per il calciatore. Le condizioni per l’acquisto EPA/NEIL HALL Hakim ...

