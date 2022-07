Il matrimonio di Paola Turci e Francesca Pascale | la location da sogno

Pubblicità

repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - GiusCandela : Sabato 2 luglio le nozze di Francesca Pascale e Paola Turci, il matrimonio sarà ufficiato al Comune di Montalcino,… - Corriere : Paola Turci e Francesca Pascale si sposano Montalcino. Storia (segreta) di un amore - ArmandaGelsomin : RT @repubblica: Paola Turci denuncia: 'Insulti omofobi dopo l'annuncio del matrimonio con Francesca Pascale' - rep_napoli : Luxuria: 'Auguri a Francesca e Paola ma non si sposano, si uniscono: in Italia il matrimonio è un privilegio' [di P… -

Hanno provato per anni a mantenere segreta la loro relazione tra scatti rubati e mezze dichiarazioni nelle interviste. Come pure avevano provato a tenere segreta la notizia delTurci e Francesca Pascale sabato 2 luglio convolano a nozze, da quanto trapela da diversi giornali, ilsi terrà a Montalcino, poi la festa nel Castello di Velona . A ...FRANCESCA PASCALETURCI Massimo Gramellini per il 'Corriere della Sera' Che la ex compagna di un maschio all'antica si sposasse con una donna era inimmaginabile fino a qualche tempo fa. E non solo perché non ...Dopo che la notizia dell'unione civile di Paola Turci e Francesca Pascale, domani a Montalcino, è diventata di dominio pubblico, la cantautrice romana ha ricevuto e denunciato ...Insulti omofobi per la cantante Paola Turci dopo che è trapelata la notizia del suo matrimonio con la ex compagna di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale. Il rito sarà celebrato sabato 2 luglio in Com ...