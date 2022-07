Il Leeds scopre il prezzo richiesto per la star dell’RB Lipsia Tyler Adams

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 1 luglio 2022) 2022-07-01 22:17:57 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Venerdì sera è stata fornita una nuova visione del futuro della. Per chi non lo sapesse, il centrocampistaè stato caldamente consigliato per un cambio di Premier League nel corso delle ultime due settimane. Questo arriva con ilUnited, per esempio, inteso a voler sfruttare la nazionale degli Stati Uniti messa a disposizione per il trasferimento., da parte sua, ha collezionato 37 presenze in tutte le competizioni la scorsa stagione, 12 delle quali sono arrivate in Bundesliga. Il nativo di New York si è schierato in gran parte in un ruolo di centrocampo profondo, ma, in alcune occasioni, ha anche mostrato la ...