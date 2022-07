(Di venerdì 1 luglio 2022) Tornerà la destabilizzazione nei Balcani? Per la presidente delVjosa Osmani, laal più presto che "l'del". In dichiarazioni oggi alla Cnn ...

Tornerà la destabilizzazione nei Balcani Per la presidente delVjosa Osmani, la Serbia deve capire al più presto che "l'indipendenza delè irreversibile". In dichiarazioni oggi alla Cnn riprese in parte dalla stampa serba, Osmani ha detto che "il reciproco riconoscimento è il punto centrale del dialogo" fra Belgrado e Pristina, ...La gara è stata fortemente condizionata dal forte caldo e da un percorso. Vittoria per l'... Algeria, Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Grecia, Italia,, Libano,... Il Kosovo duro con la Serbia: “Deve capire che la nostra indipendenza è irreversibile” La presidente del Kosovo Vjosa Osmani ha affermato che Pristina è impegnata a fare ogni cosa con l'obiettivo dell'integrazione euroatlantica ...Nuove restrizioni sui documenti personali di identità rilasciati da autorità serbe e sull'obbligo di cambiare entro fine settembre le targhe automobilistiche serbe con quelle kosovare ...