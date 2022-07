Il grido d’allarme dei ghiacciai amplificato dall’arte contemporanea (Di venerdì 1 luglio 2022) Correva l’anno 2003. Un grosso sole artificiale, costruito e montato davanti a una moltitudine di specchi, ipnotizzava i visitatori della Turbine Hall della Tate Modern di Londra. Il pavimento era costellato da persone sdraiate con il naso all’insù mentre osservavano la loro immagine riflessa in una moltitudine di luci: si trattava dell’esperienza fondante di un’installazione immersiva che ha permesso all’arte contemporanea di fare un passo avanti in termini di credibilità e di capacità di analizzare i fenomeni naturali da una prospettiva insolita. Stiamo parlando di “The weather project” di Ólafur Elíasson, artista danese classe 1967 – vincitore del premio Wolf per le arti nel 2014 – che ha acquisito una fama di livello internazionale proprio grazie all’installazione inaugurata in Gran Bretagna quasi vent’anni fa. Facciamo ora un lungo passo avanti: in uno dei suoi ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 1 luglio 2022) Correva l’anno 2003. Un grosso sole artificiale, costruito e montato davanti a una moltitudine di specchi, ipnotizzava i visitatori della Turbine Hall della Tate Modern di Londra. Il pavimento era costellato da persone sdraiate con il naso all’insù mentre osservavano la loro immagine riflessa in una moltitudine di luci: si trattava dell’esperienza fondante di un’installazione immersiva che ha permesso all’artedi fare un passo avanti in termini di credibilità e di capacità di analizzare i fenomeni naturali da una prospettiva insolita. Stiamo parlando di “The weather project” di Ólafur Elíasson, artista danese classe 1967 – vincitore del premio Wolf per le arti nel 2014 – che ha acquisito una fama di livello internazionale proprio grazie all’installazione inaugurata in Gran Bretagna quasi vent’anni fa. Facciamo ora un lungo passo avanti: in uno dei suoi ...

Pubblicità

Alexanderxxvii1 : Mentre al senato m5s,Italia Viva e PD discutono per lo Ius Scholae già liberi gli immigrati che hanno aggredito… - infoitinterno : Covid, risalgono i contagi. Bonaccini: 'No grido d'allarme, ma monitoriamo' - 24emilia : Covid. Bonaccini: non è un grido d’allarme, ma attenzione perché non è finita | 24Emilia - infoitinterno : Covid, i numeri a Parma tornano a essere pesanti: 1 decesso e 706 nuovi contagi. Bonaccini: 'Non lanciamo un grido… - News_24it : LATINA – 'Apprendiamo oggi sulla stampa il grido d’allarme lanciato dall’Associazione Motoclub i Tuareg Asd, la qua… -