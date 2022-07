Il decreto siccità del governo: un commissario per l’emergenza e il razionamento dell’acqua nei comuni (Di venerdì 1 luglio 2022) Il governo Draghi si prepara da lunedì a dare l’ok ai piani di emergenza regionali sulla siccità. E nella bozza del decreto con le misure di contrasto alla scarsità d’acqua e di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche che arriverà presto in consiglio dei ministri si prepara l’arrivo di un commissario straordinario dotato di struttura ad hoc, poteri di spesa, e procedure snelle. Quali? La lista degli interventi prevede la costruzione di infrastrutture di emergenza per la circolazione dell’acqua e il razionamento. E arriva proprio mentre il ministero della Salute lancia l’allarme sul week end in arrivo: 22 città saranno da bollino rosso. Ovvero: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 luglio 2022) IlDraghi si prepara da lunedì a dare l’ok ai piani di emergenza regionali sulla. E nella bozza delcon le misure di contrasto alla scarsità d’acqua e di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche che arriverà presto in consiglio dei ministri si prepara l’arrivo di unstraordinario dotato di struttura ad hoc, poteri di spesa, e procedure snelle. Quali? La lista degli interventi prevede la costruzione di infrastrutture di emergenza per la circolazionee il. E arriva proprio mentre il ministero della Salute lancia l’allarme sul week end in arrivo: 22 città saranno da bollino rosso. Ovvero: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Approvati dal Consiglio dei Ministri gli sconti energia, come chiesto dalla Lega. Bene! Ora però il governo deve la… - Moixus1970 : RT @Open_gol: La dichiarazione dello stato d’emergenza e i limiti al consumo a livello locale. Mentre la crisi idrica si sposta in centro I… - Dome689 : RT @Open_gol: La dichiarazione dello stato d’emergenza e i limiti al consumo a livello locale. Mentre la crisi idrica si sposta in centro I… - Open_gol : La dichiarazione dello stato d’emergenza e i limiti al consumo a livello locale. Mentre la crisi idrica si sposta i… - Rob15112862 : @parlosoloperme In questo momento di siccità dovrebbero fare un decreto legge che vieti questo tipo di pizze. -