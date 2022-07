Il consiglio si apre e si chiude. Subito rinvio - Cronaca - lanazione.it

(Di venerdì 1 luglio 2022) Elismo Pesucci (quarto da sinistra) durante la presentazione della sua squadra elettorale Ilcomunale di ieri a Campagnatico, convocato per l'esame delle cause di incompatibilità e di ...

Pubblicità

BrunoFerraro_ : RT @cislmarche: Consiglio Generale Cisl #Marche. @DanFumarola: Si apre stagione di nuove relazioni industriali che richiede #coraggio e cor… - GuglielminoS : RT @cislmarche: Consiglio Generale Cisl #Marche. @DanFumarola: Si apre stagione di nuove relazioni industriali che richiede #coraggio e cor… - guercioludovico : RT @iscosmarche: RT @cislmarche: Consiglio Generale Cisl #Marche. @DanFumarola: Si apre stagione di nuove relazioni industriali che richied… - mohreinfo : - paolamorellato : RT @BeppeGiulietti: Il consiglio nazionale @FnsiSocial apre i lavori reclamando #FreeAssange @IFJGlobal @EFJEUROPE @SMaurizi @maurobiani @U… -

LA NAZIONE

Il contenzioso che Pesucci ha aperto con il Comune e che adesso ha ingessato i lavori del nuovocomunale, nasce nel 2018 quando Pesucci ha richiesto oltre 100mila euro per le spese legati ..."Moretti ha trasformato l'aula del tribunale in undi amministrazione. Siamo indignati: ... Il serbatoio del primo vagone si schianta contro un pilone e siuno squarcio da cui esce gpl. ... Il consiglio si apre e si chiude. Subito rinvio A partire dall’11 luglio, e per l’intera settimana, aprirà a Villa Mensa il cantiere-scuola del Dipartimento di Architettura, che si svolge nel quadro della programmazione del Master di II livello in ...I rappresentanti della minoranza sostengono che Pesucci fosse ineleggibile e lui ferma i lavori: "Sono sereno, ho parlato con gli avvocati" ...