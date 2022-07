Il City e uno sponsor fantasma da 5 milioni (Di venerdì 1 luglio 2022) Il sito di approfondimento Off The Pitch torna ad occuparsi di Wega, sponsor “fantasma” del Manchester City dal 2015. Il portale ha avuto modo di parlare con Mokhliss Barriol, che ha lavorato per conto di Truxtun Capital, la società svizzera fintech proprietaria del brand che appare sulle carte prepagate che – sulla base dell’accordo – Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 1 luglio 2022) Il sito di approfondimento Off The Pitch torna ad occuparsi di Wega,” del Manchesterdal 2015. Il portale ha avuto modo di parlare con Mokhliss Barriol, che ha lavorato per conto di Truxtun Capital, la società svizzera fintech proprietaria del brand che appare sulle carte prepagate che – sulla base dell’accordo – Calcio e Finanza.

Pubblicità

SadStoks : Se de ligt va al city a Torino deve per forza arrivare lui senza se e senza ma. Piccolo appunto per allegri e la su… - ZonaBianconeri : RT @CasajuventusOff: #DeLigt ——> #ManchesterCity ????? #Cancelo —-> #Juventus ????? DeLigt è interessato al M. City che propone alla Juventus… - CasajuventusOff : #DeLigt ——> #ManchesterCity ????? #Cancelo —-> #Juventus ????? DeLigt è interessato al M. City che propone alla Juven… - ClockEndItalia : #Richarlison e #GabrielJesus sono entrambi del '97. Uno lascia il City per 45m, l'altro va al Tottenham per 60m epp… - maxitreviso : @MomblanOfficial quanto a difensori il city ne ha di veramente brocchi.. vediamo di non cascarci e fare uno scambio… -