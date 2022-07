Il Chelsea apprende il prezzo richiesto di Prisnel Kimpembe

(Di venerdì 1 luglio 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Ilha appreso ildal difensore del PSG Presnel. Con ilche ha già perso Andreas Christensen e Antonio Rudiger quest’estate, Thomas Tuchel punterà ai rinforzi difensivi in ??vista della nuova stagione. Secondo quanto riferito, un uomo nella loro lista di obiettivi èe ora hanno scoperto ilper ingaggiare il difensore francese. Secondo Foot Mercato, ilè interessato a firmaree il PSG chiede nella regione di £ 43 milioni per consentire al difensore di lasciare il club. Presnelin azione per il Paris Saint-Germain. Altre storie / Ultime notizie Tuchel sarà ...

Pubblicità

Sport Mediaset

... gli affari tra Inter epotrebbero non essere conclusi. Secondo quanto filtra dai media ... Il piano di Simone Inzaghi, da quanto si, sarebbe quello di sostituire Ivan Perisic (che ha ...Mercato Napoli,su Koulibaly Secondo quanto si, i blues anche hanno posato gli occhi sul difensore senegalese in scadenza di contratto col club azzurro. Oggi, infatti, la società ... CR7, voglia di cambiamenti: in bilico allo Utd, spuntano Chelsea e Bayern - Sportmediaset Tiene banco il futuro di de Ligt in casa Juventus, i bianconeri sospesi tra l'olandese e Koulibaly: il doppio scambio che cambia tutto ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...