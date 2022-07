Il Cdm approva il secondo decreto bollette | tre miliardi contro gli aumenti

(Di venerdì 1 luglio 2022) Il Consiglio dei ministri hato ilper ridurre i costi dell’energia elettrica e del gas, dopo quello giàto ad aprile. Tredi euro circa verranno stanziati per prorogare alcune misure, come l’annullamento delle aliquote relative agli oneri di sistema delle utenze domestiche e non domestiche e la riduzione dell’Iva L'articolo proviene da Inews24.it.

Il governoil nuovo decreto taglia - bollette In previsione dei rincari per luce e gas ...sottosegretario alla presidenza del consiglio Roberto Garofoli illustrando la misura approvata in. ...Leggi anche Bollette luce e gas,nuove misure anti rincari Bollette luce e gas, con aumenti ecco stangata da 657 euro Il quadro generale avrebbe determinato, in assenza di interventi , ...Il Cdm ha approvato il secondo decreto bollette per ridurre i costi dell'energia elettrica e del gas, dopo quello già approvato ad aprile.Via libera definitivo del Governo al Decreto Bollette 2022, passato per la seconda volta al vaglio del Consiglio dei ministri. Sono oltre 3 miliardi le risorse messe a disposizione del Governo per att ...