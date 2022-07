Icardi Serie A, l’indizio social fa sognare: l’attaccante vuole tornare in Italia (Di venerdì 1 luglio 2022) . La stories con ”San Siro” sulla sfondo sa di malinconia e suggestione: tutte le ipotesi. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La stories di Icardi sembra propendere per un clamoroso ritorno in Italia: “Quante emozioni vissute qui… Momenti indelebili della mia vita Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 1 luglio 2022) . La stories con ”San Siro” sulla sfondo sa di malinconia e suggestione: tutte le ipotesi. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La stories disembra propendere per un clamoroso ritorno in: “Quante emozioni vissute qui… Momenti indelebili della mia vita Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

Iil30396384 : @obamarti10_ Se Icardi rimaneva all Inter erano cazzi per tutte le altre in serie A..... Altro che Lautaro e Lukaku.... - SampNews24 : #Icardi torna in Serie A? Il Monza ci prova. Berlusconi: «Mi fido di Galliani» - infoitcultura : Mauro Icardi può tornare in Serie A: un club piomba sull’ex Inter! - infoitcultura : Icardi, possibile ritorno in Italia: una squadra di Serie A prepara offerta – TS - cryp2mars : @MorroLuca1 icardi andrà al monza, vuole tornare in lombardia ma ormai è uno da salvezza/serie B -