Icardi posta una FOTO di San Siro: "emozioni", indizio di mercato o chiusura definitiva? (Di venerdì 1 luglio 2022) Mauro Icardi è ancora un calciatore in grado di fare la differenza in un club importante, l'ultima Storia pubblicata su Instagram ha infiammato le voci sul fronte calciomercato. Le ultime stagioni dell'argentino non sono state entusiasmanti, l'ex Inter non è più un punto di riferimento nelle gerarchie del Psg. Il suo futuro è molto incerto, non è da escludere un addio nella sessione di mercato estiva che è appena iniziata. Il calciatore, da qualche giorno, si trova a Milano e l'argentino si è lasciato andare ad un momento amarcord all'esterno di San Siro: "quante emozioni vissute qui… Momenti indelebili della mia vita familiare e calcistica. Tanti bei ricordi che rimarranno per sempre nel cuore", ha scritto attraverso una storia su Instagram. Le voci si sono scatenate e l'argomento riguarda ovviamente ...

CalcioWeb : #Icardi pubblica una FOTO da #SanSiro e scatena le voci sul fronte calciomercato - sampayapiou : RT @sportface2016: #Icardi posta una foto di #SanSiro in una storia Instagram: 'Quante emozioni vissute qui....' - sportface2016 : #Icardi posta una foto di #SanSiro in una storia Instagram: 'Quante emozioni vissute qui....' - frascellachris : #Icardi passa in auto davanti a #SanSiro e posta: 'Quanti bei ricordi vissuti qui.' - Claudinter : @AmalaTV_ Quello che #Icardi posta non è MAI farina del suo sacco. Dietro c'è sempre Wanda. Quindi sta cercando acquirenti. -