I talebani del femminismo blindano Miss Italia: a Corato (LE) la giunta non patrocina l'evento (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug — I talebani del politicamente corretto non dormono mai, figuriamoci quando c'è da spodestare o delegittimare un evento radicato nella cultura pop del nostro Paese da quasi un secolo, e che da generazioni vede coinvolte schiere di bellissime ragazze: parliamo di Miss Italia, a cui la solerte amministrazione del comune di Corato (Bari) ha tolto il patrocinio perché giudicata troppo «sessista». A Corato la giunta diserta Miss Italia. E' "sessista" Tutto nei parametri, quindi: abbiamo una kermesse che piace al cosiddetto popolino ignorante, quello puzzone e cafone tanto schifato dalle élite cavialprogressiste, e migliaia di belle donne che ogni anno farebbero carte false per poter apparire tra le finaliste di Miss

