I libri più belli da leggere per celebrare il Pride Month (Di venerdì 1 luglio 2022) Life&People.it Sono innumerevoli le occasioni di riflessione che un’occasione come il Pride Month ci offre. Non soltanto questo mese è fondamentale per capire quanto il mondo di oggi ancora discrimini determinati tipi di categorie: il mese del Pride è anche un periodo cruciale per avvicinarsi alla cultura rainbow, un universo ricco e complesso e in continua evoluzione. Ad aiutarci in questo percorso sono anche i numerosi libri da leggere a tema LGBT, che ci permettono di comprendere meglio cosa può voler dire amare una persona dello stesso sesso o vivere in un corpo sbagliato non allineato con la nostra identità di genere. La letteratura LGBT è ricca e fiorente Esiste un mercato enorme legato alle tematiche rainbow, costituito da centinaia di romanzi emozionanti ma ovviamente anche di saggi ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 1 luglio 2022) Life&People.it Sono innumerevoli le occasioni di riflessione che un’occasione come ilci offre. Non soltanto questo mese è fondamentale per capire quanto il mondo di oggi ancora discrimini determinati tipi di categorie: il mese delè anche un periodo cruciale per avvicinarsi alla cultura rainbow, un universo ricco e complesso e in continua evoluzione. Ad aiutarci in questo percorso sono anche i numerosidaa tema LGBT, che ci permettono di comprendere meglio cosa può voler dire amare una persona dello stesso sesso o vivere in un corpo sbagliato non allineato con la nostra identità di genere. La letteratura LGBT è ricca e fiorente Esiste un mercato enorme legato alle tematiche rainbow, costituito da centinaia di romanzi emozionanti ma ovviamente anche di saggi ...

bambinogesu : Meno tempo davanti al cellulare e più sui libri, ecco perché la lettura è così importante per una crescita in salut… - GiovaQuez : Il Corriere nella classifica dei libri più letti mette Orsini al primo posto senza ulteriori commenti. Incredibilme… - _Nico_Piro_ : Sono città e villaggi dove dai libri di scuola viene cancellato l'evoluzionismo a favore della teoria del creazioni… - emmebyrock : A proposito di libri, girando in libreria, attratto da questo approfondimento storico sulla piu' grande battaglia d… - ElleGi78 : @LaBombetta76 Ma quale brutta persona... è umano rimanere schifati.. se questa gente leggesse più libri di storia e… -