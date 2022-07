I giudici graziano Baby Gang | niente sorveglianza speciale Rap violenti? Libera espressione del pensiero

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 1 luglio 2022) E sono due. Ancora una volta, ibocciano la richiesta didi quattro anni per il rapper di Lecco, Zaccaria Mouhib, in arte. Per i magistrati, i testi delle sue canzoni rientrano nel «diritto di manifestare il». È la seconda volta che succede. Con un bis, dunque, i togati respingono al mittente la richiesta di considerare e trattare il giovane ribelle come un sorvegliato. Lui, libero di cantare e di istigare. Di arricchirsi – grazie a un maestoso seguito sui social e un contratto dai guadagni milionari con una una major musicale – intonando strofe minacciose come: «Entro in banca vesto nero completo/ Arma in testa finirai al cimitero/ Capobanda capobranco arma contro il direttore/ Forse è meglio che stai calmo ...