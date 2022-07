“Ho visto la mafia in diretta”: gli ultimi 57 giorni di Borsellino e il depistaggio delle indagini sulla strage di via d’Amelio. Ecco le nuove puntate del podcast Mattanza (Di venerdì 1 luglio 2022) A Palermo, al numero 11 di via Zandonai, c’è una grande insegna gialla. Sopra c’è scritto “Paolo, coiffeur per uomo“. È la bottega del barbiere Paolo Biondo ed è lì che andava a farsi tagliare i capelli Paolo Borsellino. Ci va anche il pomeriggio del 23 maggio 1992. E’ un sabato e quel giorno il salone è molto affollato: il magistrato aspetta pazientemente il suo turno, poi si siede e si affida alle cure del suo barbiere. Quando il taglio è quasi finito a Borsellino squilla il cellulare. “L’ho visto alzare dalla poltrona di lavoro e sbiancare in viso”, ricorda oggi Biondo. “Mi sono preoccupato, ho chiesto cosa fosse successo e lui mi fa: levami la toglia e fammi scappare’. Ho fatto come diceva e gliel’ho ripetuto: dottore, ma che cos’è successo? Lui mi rispose: hanno fatto un un attentato a Giovanni“. Si aprono così le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) A Palermo, al numero 11 di via Zandonai, c’è una grande insegna gialla. Sopra c’è scritto “Paolo, coiffeur per uomo“. È la bottega del barbiere Paolo Biondo ed è lì che andava a farsi tagliare i capelli Paolo. Ci va anche il pomeriggio del 23 maggio 1992. E’ un sabato e quel giorno il salone è molto affollato: il magistrato aspetta pazientemente il suo turno, poi si siede e si affida alle cure del suo barbiere. Quando il taglio è quasi finito asquilla il cellulare. “L’hoalzare dalla poltrona di lavoro e sbiancare in viso”, ricorda oggi Biondo. “Mi sono preoccupato, ho chiesto cosa fosse successo e lui mi fa: levami la toglia e fammi scappare’. Ho fatto come diceva e gliel’ho ripetuto: dottore, ma che cos’è successo? Lui mi rispose: hanno fatto un un attentato a Giovanni“. Si aprono così le ...

