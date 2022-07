(Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Nella serata di giovedì "cercato di dare fuoco alla, ci trovavamo all'interno per una riunione e abbiamo spento subito la fiamma. È uno schifoso tentativo di metterci paura, ma non ci riusciranno. Andiamo avanti!". La denuncia, con un post su Facebook, arriva dal segretario comunale del partito Federico Bussolin. "Sono fatti che non dovrebbero accadere. Sono molto dispiaciuto di questo episodio anche perché è il primo che si caratterizza per le modalità con cui è stato realizzato. L'auspicio è che sia un episodio isolato". Poche ore dopo è arrivata la risposta del prefetto di, Valerio Valenti. "Tuttavia - sottolinea - l'avvicinarsi delle elezioni e il clima politico effervescente di queste settimane possono aver innescato questo tipo ...

Pubblicità

sulsitodisimone : Hanno tentato di incendiare la sede della Lega a Firenze - yanex365 : RT @Agenzia_Italia: Hanno tentato di incendiare la sede della #Lega a Firenze ?? - Agenzia_Italia : Hanno tentato di incendiare la sede della #Lega a Firenze ?? - Piero_Strada : RT @Misurelli77: Hanno sempre difeso gli evasori. Gli hanno condannato per mafia amministratori e senatori. (Dell'Utri e Cuffaro) Hanno ten… - carlo_masera : RT @marangelo2005: Nella zona di Kharkiv i russi stanno tentando una Controffensiva, ma i loro attacchi di o stati respinti . Est i mercen… -

AGI - Agenzia Italia

(Leggi qui: I sassi di Barbara: "Caro Zingaretti ecco chi hadi sabotarci a Cassino" ). Il ... Nel voto i cittadinipremiato candidature nuove, ma non improvvisate. Donne e giovani ......Fetullah Gulen (che vive in esilio negli Stati Uniti) che Erdogan ritiene alle spalle delgolpe del 2016. Le Unità di protezione popolare, in particolare, come riconoscimentoregistrato ... Hanno tentato di incendiare la sede della Lega a Firenze Ennesimo presidio di protesta contro la Regione Piemonte da parte degli attivisti di Extinction Rebellion che questa mattina, venerdì 1 luglio, hanno nuovamente tentato di incollarsi le mani con la co ...Dopo la sequenza di barre ribassiste cui abbiamo assistito nel corso del mese di maggio, le azioni Aquafil hanno tentato un rimbalzo che, però, non è ...