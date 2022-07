Guerra Ucraina: ritiro russo dall’Isola dei Serpenti (Di venerdì 1 luglio 2022) Le forze dell’Esercito russo hanno recentemente abbandonato l’accampamento stabilito sull’Isola dei Serpenti, a 35 km dalle coste ucraine. Il dispendioso mantenimento della base sarebbe la causa della ritirata, a seguito del martellamento costante di missili ucraini a lunga gittata. Il presidente Volodymyr Zelensky si è mostrato trionfante, e ha dichiarato: “spingeremo i russi fuori dal nostro mare, dalla nostra terra, dal nostro cielo.” Ma ha avvertito: “la loro ritirata cambia in modo significativo la situazione nel Mar Nero, ma non garantisce sicurezza.” Intanto in Russia si afferma che “l’isola non è più di importanza strategica.” Una vittoria parziale nella Guerra Ucraina che potrebbe però essere una trappola. “Fuori i russi dal nostro mare, dalla nostra terra e dal nostro cielo”: Zelensky saluta trionfalmente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Le forze dell’Esercitohanno recentemente abbandonato l’accampamento stabilito sull’Isola dei, a 35 km dalle coste ucraine. Il dispendioso mantenimento della base sarebbe la causa della ritirata, a seguito del martellamento costante di missili ucraini a lunga gittata. Il presidente Volodymyr Zelensky si è mostrato trionfante, e ha dichiarato: “spingeremo i russi fuori dal nostro mare, dalla nostra terra, dal nostro cielo.” Ma ha avvertito: “la loro ritirata cambia in modo significativo la situazione nel Mar Nero, ma non garantisce sicurezza.” Intanto in Russia si afferma che “l’isola non è più di importanza strategica.” Una vittoria parziale nellache potrebbe però essere una trappola. “Fuori i russi dal nostro mare, dalla nostra terra e dal nostro cielo”: Zelensky saluta trionfalmente ...

