Guerra Russia Ucraina | Lukashenko accusa Kiev | sparati missili sulla Bielorussia Ucraina | Lysychansk ancora sotto il nostro controllo I resti di decine di vittime nel centro commerciale di Kremenchuk

(Di venerdì 1 luglio 2022) Dala richiesta di nuove armi per controbattere all’offensiva dei russi. Salgono a 21 i morti a causa deilanciati su Odessa ieri. Tra leanche un bambino di 12 anni

Pubblicità

antoniospadaro : Guerra e pace. #PapaFrancesco e il dovere di capire. Una mia riflessione sulla #Russia e la #Nato oggi su La Stampa… - GiovaQuez : Rizzo: 'La guerra in atto è economica. Questa guerra vede da una parte gli Usa con la loro capacità di stampare mon… - NicolaPorro : Ecco, siamo arrivati a questo livello qui: la guerra della zuppa. E la commissione s'è pure riunita in seduta strao… - DorellaCianci : RT @Avvenire_Nei: #Ucraina Guerra giorno 129: la Russia avanza nel Donbass, ecco il calcolo delle vittime - ML14130444 : IMBECILLI CAMBIATE PROFESSIONE CI STATE PORTANDO ALLA ROVINA... -

Tra annunci e smentite si stringe il cerchio delle forze russe attorno a Lysychansk, dove in queste ore le forze russe hanno lanciato l'offensiva finale. Nell'ultimo giorno i russi hanno aperto il ...Abbiamo delle informazioni su possibili provocazioni da parte dellaper trascinare la Bielorussia in. Si tratta della possibilità di introdurre gruppi di sabotaggio e ricognizione. Proprio per questo, abbiamo rafforzato le nostre difese al confine". ...Il sindaco Sala annuncia che il Comune tornerà a riconoscere i figli delle coppie omogenitoriali. Domenica manifestazione a Padova ...Il 3 settembre lo scrittore riceverà il Campiello alla carriera: «Viviamo nella provvisorietà, tutto si attorciglia». La vita, i libri, il coraggio civile dell’autore di «Un eroe borghese» ...